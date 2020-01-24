إثيوبيا تعلن موعد ملء سد النهضة

أعلن وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا سيليشي بيكيلي، أن بلاده ستبدأ ملء "سد النهضة" نهاية هذا العام، حيث سيتم الانتهاء منه في غضون 4-7 سنوات.





جاء ذلك عقب اجتماعات بين مصر وإثيوبيا والسودان يوم الأربعاء في العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة أزمة سد النهضة، وفقا لوكالة الأنباء الاثيوبية.





وأوضحت الوكالة أنه خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في واشنطن ، اتفقت الدول الثلاث على ملء السد على مراحل.





وأشارت إلى أنه من المقرر أن تجتمع الدول الثلاث مرة أخرى في العاصمة واشنطن يومي 28 و 29 يناير، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل حول السد وتشغيله.





وأضافت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم الملء خلال موسم الأمطار ، من يوليو إلى أغسطس ، وسوف يستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.