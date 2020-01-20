وزير الخارجية الأسبق: التفاؤل بنتائج اجتماع واشنطن بشأن أزمة سد النهضة سابق لأوانه

أكد الدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق إن مياه النيل قضية بمنتهى الأهمية بالنسبة لمصر مؤكدا أن مصر كان عليها أن تكون بمنتهى الحزم والشدة منذ 5 سنوات.

واضاف وزير الخارجية الأسبق خلال وجوده ضيفا ببرنامج القاهرة الأن عبر فضائية الحدث أن التفاؤل بنتائج اجتماع واشنطن بشأن أزمة سد النهضة سابق لأوانه مؤكدا أن هناك إرادة أمريكية في الحل.

وتابع الدكتور نبيل فهمي أن عدم التوافق سيضر الأطراف الثلاثة للقضية، مصر والسوادن وإثيوبيا مؤكدا أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة سد النهضة.

وأشار وزير الخارجية الأسبق أن الأجتماع القادم تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد.