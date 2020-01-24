انتحار شاب لمروره بضائقة مالية وخلافات أسرية بالمنيا

اقدم شاب على الانتحار بعد حدوث خلافات من زوجته بسبب تركه للعمل مما أدى إلى مروره بضائقة مالية بمدينة المنيا.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ الي قسم شرطة المنيا من الأهالي بانتحار شاب داخل منزله.





وعقب انتقال قوات الأمن برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تبين أن الجثة لشاب يدعي " م. ف" 34 عامًا ومقيم بدائرة قسم المنيا، " جثة هامدة.





واثبتت تحريات المباحث بعدم وجود شبهة جنائية بالحادث، وأن السبب وراء انتحاره مروره بضائقة مالية وحدوث بعض الخلافات مع زوجته.





تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المنيا العام لتشريحها، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.