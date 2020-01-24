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توك شو

هند صبري: عمري ما حسيت بالغربة في مصر

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:30 م
هند صبري
هند صبري
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة هند صبري، إنها لم تقلق أبدا أثناء الانتقال لمصر والابتعاد عن تونس؛ مرددة: "عمري في مصر ما حسيت بالغربة.. يمكن لو كنت روحت أوروبا كان حصلي كده". 


وأضافت خلال حديثها لبرنامج « أون ست»، المذاع على فضائية « أون اي»،: « الثقافة بين مصر وتونس شبه بعض، لدرجة أني عملت أصحاب بسرعة وفي أول 10 سنين عملت أفلام كتير ساعدتني أثبت رجلي في مصر».


وتابعت صبري،: «للأسف في ناس موهوبة جدا وعندها كل المقومات ولم تحصل على النجومية التي تستحقها»، موضحة أن الفن يكره الواسطة.

وأشارت صبري، إلى أنه من الممكن أن يعتمد الممثل على الحظ ولكن الواسطة لا يمكن الاعتماد عليها، قائلة: "الجمهور بياخد باله لما يكون في واسطة". 
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