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رياضة

هاني حتحوت: الزمالك صعب الفرصة على نفسه وشيكابالا بيزودها

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:41 م
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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إسماعيل محمود - عمر سلامة
أكد الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الزمالك فرط اليوم في فرصة حسم الصعود للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان نادي الزمالك قد تعادل مع ضيفه مازيمبي الكونغولي سلبيًا دون أهداف، في المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد السلام.  

وتابع، الزمالك أجل حسمه للتأهل لدور ربع النهائي بمزاجه، كان بإمكان الزمالك بكل سهولة الانتصار اليوم على مازيمبي، الزمالك أضاع حسم الصعود اليوم، وفرط في صدارة المجموعة، الزمالك أدى شوط أول رائع، لكن الأمر السيئ أن نادي الزمالك تملكته ثقة كبيرة في نفسه أثرت بالسلب عليه ومنعته من التسجيل.

وأضاف حتحوت: "الثقة الزائدة تحولت من نعمة إلى نقمة على الزمالك، كان هناك 3 لاعبين ممتازين للزمالك في مباراة اليوم، طارق حامد، وشيكابالا ومصطفى محمد، لكن في الشوط الثاني انخفض ذلك الأداء، نجد شيكابالا يمرر الكرة بكعبه خمس مرات، ومصطفى محمد مرتين، كانت ثقة زائدة."

ويتصدر فريق مازيمبي المجموعة برصيد 11 نقطة فيما جاء فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط من فوز على أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي وتعادل مع غربان مازيمبي وزيسكو.
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