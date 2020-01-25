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فن

بعد ظهوره بصحبة ابنة زوجته.. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف.. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 11:02 ص
احمد الفيشاوي وزوجته
احمد الفيشاوي وزوجته ندي الكامل
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أحمد إبراهيم
أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلا لنشره صورة له مع ابنة زوجته ندى الكامل وتدعى ليليان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتعد الصورة أحدث ظهور لأحمد الفيشاوي مع أحد أبناء زوجته ندى الكامل، وكتب على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد ليليان، 13 عاما". 

وتسببت هذه الصورة في هجوم عنيف عليه من جانب متابعيه بسبب ابنته لينا، وتساءل أحد المتابعين قائلا: "وأين حق ابنتك لينا عليك". 

يذكر أن أحمد الفيشاوي على خلاف حاد بينه وبين ابنته لينا، بسبب قضايا قديمة مع زوجته السابقة هند الحناوي، وقضية النسب الشهيرة. 

بعد ظهوره بصحبة ابنة زوجته.. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف.. شاهد
بعد ظهوره بصحبة ابنة زوجته.. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف.. شاهد
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