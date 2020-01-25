جمال شعبان يحذر: ظهور هذه العلامة في الأذن يؤكد إصابتك بتصلب الشرايين





وكشف الدكتور "جمال شعبان" أن هذه العلامة يمكن أن تكون أحد الأعراض الناتجة عن الإصابة بمرض خطير، والكثير من الأشخاص لا يعلمون هذه الحقيقة.





وأكد أن هذه العلامة التى تتواجد فى طرف الأذن ربما تكون علامة على تصلب الشرايين سواء التاجية أو شرايين المخ أو الشرايين التاجية التى تصيب العديد من الأشخاص بشكل مفاجئ.





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وكما أكدت أكثر من 60 دراسة أن هذه العلامة اتضح أنها قد تكون من الأعراض الأولى للإصابة بتصلب الشرايين، وأن السبب فى العلاقة غير معروف حتى الآن.





وأشار أيضًا أن هذه العلامة يمكن أن تكون خلقة وراثية.



كتب عميد معهد القلب السابق، الدكتور "جمال شعبان" عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، عن التجاعيد التى تظهر فى طرف الأذن عند الرجال.