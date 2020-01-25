AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

في عيد الشرطة.. تعرف كيف تحصل على عفو أو إفراج شرطي من السجون

السبت 25/يناير/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي - مصطفي الرماح
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 657 لسنة 2019، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2020 .

وأعلنت وزارة الداخلية، شروط الإفراج بالعفو عن المسجونين، والتي جاءت:
- أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية.
- قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادى ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
- إذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن خمس عشرة سنة ميلادية.
- أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة.
- أن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التى يشملها القرار الجمهورى الصادر بالعفو.


على أن تكون مناسبته في كل عام:
- عيد ثورة 23 يوليو
- عيد النصر فى السادس من أكتوبر
- عيد الفطر المبارك
- عيد الأضحى المبارك

أما الإفراج الشرطي عن المسجونين فتكون شروطه كالتالي:
- أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية.
- قضاء ثلاث أرباع مدة العقوبة.
- أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.. على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة.
- إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
- وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة ، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها ( وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة ).
- إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية: الإفراج عن 457 من نزلاء السجون بمناسبة ذكرى أكتوبر

بعفو رئاسي.. الإفراج عن 456 من نزلاء السجون

الداخلية: الإفراج عن 416 من نزلاء السجون بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

تشريعية النواب تؤجل حسم إلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب

تشريعية النواب توافق على إلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب

محامٍ: موجبات الإفراج الشرطي كافية لردع المتهم

ترشيحاتنا

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

تحرك عاجل من البرلمان بشأن إهانة بنات كوم أمبو في مسلسل «بنت القبائل»

خفض ضغط الدم والسكر.. 10 فوائد لن تصدقها للاستحمام بالماء الساخن

مقتل 21 وإصابة 1000.. مقاطع فيديو جديدة لزلزال تركيا ..شاهد

في ذكرى ميلاده.. عمرو سعد: يوسف شاهين كان عايز يبقى نجم على حساب أبطاله

شاهد.. ظهور جديد لـ الفنان يوسف فوزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ قيمته التاريخية.. تطوير المنطقة السياحية المحيطة بمعبد دندرة

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور