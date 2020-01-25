الكشف عن مدة غياب ساديو ماني

كشفت تقارير إسبانية، عن مدة غياب السنغالي ساديو ماني عن صفوف فريق الريدز، بسبب معاناته من إصابة عضلية.





وكان ساديو ماني تعرض لإصابة عضلية، خلال مواجهة وولفرهاميتون، الخميس الماضي، أجبرته على مغادرة الملعب، في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.





وذكرت صحيفة " أس" الإسبانية، أن ساديو ماني سغيب عن ليفربول لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تقرر غيابه عن مباريات شروزبري بكأس الاتحاد، ومواجهتي وست هام ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي.





وشارك ساديو ماني مع ليفربول في 21 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 6 أخري.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.







