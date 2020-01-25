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مرأة

يهدد العالم.. توقعات بانتشار واسع لفيروس كورونا خلال 18 شهرًا

السبت 25/يناير/2020 - 03:38 م
الفيروس الغامض -
الفيروس الغامض - فيروس كورونا الجديد
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آية التيجي

توقع خبراء صحة أمريكيون بارزون في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي ، أن يتسبب فيروس كورونا في وفاة عشرات الملايين من البشر في تحذير تقشعر له الأبدان قبل ثلاثة أشهر من انتشار المرض المميت في الصين .


وقام العلماء بإعداد نموذج وبائي افتراضي على جهاز كمبيوتر كجزء من الأبحاث في أكتوبر الماضي، حيث توقعت المحاكاة أن يتم القضاء على 65 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال 18 شهرًا فقط.


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وتسبب الفيروس الغامض كورونا الجديد في مقتل 41 شخصًا وإصابة أكثر من 1200 في الصين،و لكن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي هو الآلاف من المصابين، والذين لم تظهر عليهم الأعراض بعد، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وقال الدكتور إريك تونر ، وهو باحث كبير في جونز هوبكنز،أنه لم يشعر بالصدمة فور الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في ووهان في أواخر ديسمبر، وذاك لأنهم قد توقعوا في الأبحاث مسبقا بانتشار فيروس كورونا الجديد.


وأشار تونر، إلى انه لا يعرف بعد كم ان مرض كورونا الجديد معدي، ‘إلا أنه ينتقل من شخص لآخر، وفيروسات كورونا هي التهابات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد.


وتسبب مرض كورونا مسبقا في تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000، حيث ان المحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أكدت خلال 18 شهر، ستصاب كل دولة في العالم تقريبًا بحالات من فيروس كورونا، مما سوف يتسبب في موت 65 مليون شخص، بخلاف الصين.


وظهرت حالات مؤكدة من كورونا الجديد في الولايات المتحدة وتايلاند، واليابان وكوريا الجنوبية، وتايوان وفيتنام وسنغافورة وهونغ كونغ، وماكاو ونيبال، حيث تم تعليق الرحلات الجوية وتم تخفيض حجوزات السفر إلى النصف للحد من انتشار الفيروس حول العالم.

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