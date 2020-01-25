يهدد العالم.. توقعات بانتشار واسع لفيروس كورونا خلال 18 شهرًا

توقع خبراء صحة أمريكيون بارزون في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي ، أن يتسبب فيروس كورونا في وفاة عشرات الملايين من البشر في تحذير تقشعر له الأبدان قبل ثلاثة أشهر من انتشار المرض المميت في الصين .





وقام العلماء بإعداد نموذج وبائي افتراضي على جهاز كمبيوتر كجزء من الأبحاث في أكتوبر الماضي، حيث توقعت المحاكاة أن يتم القضاء على 65 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال 18 شهرًا فقط.





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وتسبب الفيروس الغامض كورونا الجديد في مقتل 41 شخصًا وإصابة أكثر من 1200 في الصين،و لكن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي هو الآلاف من المصابين، والذين لم تظهر عليهم الأعراض بعد، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال الدكتور إريك تونر ، وهو باحث كبير في جونز هوبكنز،أنه لم يشعر بالصدمة فور الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في ووهان في أواخر ديسمبر، وذاك لأنهم قد توقعوا في الأبحاث مسبقا بانتشار فيروس كورونا الجديد.





وأشار تونر، إلى انه لا يعرف بعد كم ان مرض كورونا الجديد معدي، ‘إلا أنه ينتقل من شخص لآخر، وفيروسات كورونا هي التهابات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد.





وتسبب مرض كورونا مسبقا في تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000، حيث ان المحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أكدت خلال 18 شهر، ستصاب كل دولة في العالم تقريبًا بحالات من فيروس كورونا، مما سوف يتسبب في موت 65 مليون شخص، بخلاف الصين.



