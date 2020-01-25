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أخبار البلد

بعد صب القبة..تعرف على تفاصيل إنشاء فرع جامعة القاهرة الدولي

السبت 25/يناير/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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خالد محيي الدين
أعلن الدكتور "محمد عثمان الخشت"، رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء فرع جامعة القاهرة الدولي الجديد خلال 2021، والتي تقام على مساحة 575 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر.

يتضمن الفرع الدولي الجديد المبنى الرئيسي، الذي يشمل قبة الجامعة وبها إدارة البرامج والجامعة، فضلا عن ضمه الفرع الدولي مجموعة من المباني الخاصة بالأنشطة التعليمية والمدرجات ومراكز الأبحاث والعلوم، بالإضافة لمركز متخصص لدراسات بحوث الحيوان لأول مرة في مصر.

كما اهتم "الخشت" بإنشاء منطقة الملاعب الرياضية الكبري على مساحة تقترب من  1800 متر مربع، فضلا عن الاستاد الرياضي، الذي يتسع ل20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، ومدينة رياضية ‏ومنطقة ترفيهية بمساحة 100 فدان.

ويتضمن الفرع الدولي الجديد مبنى لتسكين الطلاب والطالبات على مساحة تصل 2600 متر مربع، ويضم مجمعًا للمعامل والمراكز العلمية المقامة على أحدث المواصفات العالمية، ومجمعا للحضانات العلمية وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأكد الدكتور "محمد عثمان الخشت"، اعتماد الفرع الدولى للجامعة على نظام الجيل الثالث من التعليم والشراكة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مزدوجة، بالاضافة لتزويد لتفعيل عدد من البرامج العلمية المتطورة فور تشغيل الفرع الجديد، عن الفيزياء المتقدمة وعلوم الفضاء.
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