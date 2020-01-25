AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وفد جامعة أسوان يهنئ القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 05:13 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان إحتفالاتها بعيد الشرطة ال 68 حيث  قام وفد من الجامعة برئاسة الدكتور أحمد غلاب , وبمرافقة الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بزيارة  الي مديرية أمن أسوان لتهنئة اللواء هشام فاروق أبوزيد مدير أمن أسوان بعيد الشرطة .

وقدم وفد الجامعة تهنئة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وراعي الاقليم ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة  وأيضًا قيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية الأمن أسوان .

وأكد رئيس الجامعة، أهمية دور رجال الشرطة البواسل والجيش المصرى فى الحفاظ على مقدرات هذا الوطن والعمل على نشر الأمن والأمان فى ربوع المحافظة  .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ذكرى عيد الشرطة تعد تخليدًا لدور شهداء الوطن ومدى مكانة الشهيد فى نفوسنا الذين ضحوا بأعز ما يملكون وعرفانًا وتقديرًا منا بتضحية شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل .

وقال الدكتور أحمد غلاب بأن رجال الشرطة قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952 .

وأضاف أحمد غلاب أننا جميعًا فى خندق واحد ضد براثين الإرهاب الأسود , وستظل مصر واحة الأمن والأمان والأستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

يقظة أمنية.. ضبط شخص بحوزته سلاح ناري في ميدان التحرير.. تفاصيل

خفض ضغط الدم والسكر.. 10 فوائد لن تصدقها للاستحمام بالماء الساخن

بعد ظهوره بصحبة ابنة زوجته.. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف.. شاهد

أخبار الفن| أمر بتفريغ مكالمات قتيل فيلا نانسي عجرم .. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف

حالة وفاة كل 72 ساعة في فلسطين.. اعرف السبب

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة

ضباط الشرطة بالفيوم يوزعون الورود والشوكولاتة على المواطنين.. صور