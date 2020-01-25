وفد جامعة أسوان يهنئ القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة.. صور

تواصل محافظة أسوان إحتفالاتها بعيد الشرطة ال 68 حيث قام وفد من الجامعة برئاسة الدكتور أحمد غلاب , وبمرافقة الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بزيارة الي مديرية أمن أسوان لتهنئة اللواء هشام فاروق أبوزيد مدير أمن أسوان بعيد الشرطة .





وقدم وفد الجامعة تهنئة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وراعي الاقليم ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأيضًا قيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية الأمن أسوان .





وأكد رئيس الجامعة، أهمية دور رجال الشرطة البواسل والجيش المصرى فى الحفاظ على مقدرات هذا الوطن والعمل على نشر الأمن والأمان فى ربوع المحافظة .





وأشار رئيس الجامعة إلى أن ذكرى عيد الشرطة تعد تخليدًا لدور شهداء الوطن ومدى مكانة الشهيد فى نفوسنا الذين ضحوا بأعز ما يملكون وعرفانًا وتقديرًا منا بتضحية شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل .





وقال الدكتور أحمد غلاب بأن رجال الشرطة قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952 .



