ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة ساندي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبدل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت ساندي بإطلالة جريئة لامعة باللون الفضي بفستان قصير بأكمام طويلة علي بوت من نفس قماش الفستان باللون الفضي اللامع ، وتعمدت في صورتها علي إظهار إطلالاتها كاملة .





واعتمدت ساندي مكياجا بسيط باللون البني الهادئ مع تسريحة شعرها المعتادة حيث انها لم تغير من شكل اسدال شعرها علي كتفيها ، والتقطت الصورة ساندي وهي تقف وتضع يدها بخصرها وتضم رجليها .





وكانت إطلالة ساندي مناسبة للأجواء التي حولها من ديكور انيق بألوان داكنة اظهرت إطلالاتها بشكل أفضل ، كما أنها نشرت الصورة دون أي تعليق عليها ولكنها تلقت اعجاب العديد من متابعيها على صفحتها بالإنستجرام .