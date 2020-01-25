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أخبار العالم

دبي تستضيف المؤتمر الدولي للمصممين العالميين الشهر المقبل

السبت 25/يناير/2020 - 05:19 م
دبي تستضيف المؤتمر
دبي تستضيف المؤتمر الدولي للمصممين
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محمود نوفل
تستضيف دبى أعمال الدورة الـ29 من المؤتمر الدولى للمصممين العالميين خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير المقبل تحت عنوان / IFI تصميم 2050/ بالتعاون مع الاتحاد الدولى لمهندسى العمارة الداخلية و التصميم و المجموعة المهنية لمهندسى التصميم الداخلى.

ويناقش المؤتمر في أعماله ثلاثة محاور مهمة تشمل التكنولوجيا و التصميم و التعليم و يشارك فيه أكثر من خمسمائة مهندس تصميم داخلى على مستوى العالم ويشهد الإعلان عن الفائزين بالجائزة العالمية التي يمنحها الاتحاد الدولي لأفضل مشروع وأفضل مصمم فى العالم وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية " وام".

وبدورها قالت المهندسة فريدة العوضي رئيسة المجموعة المهنية للتصميم الداخلى " APID" إن المؤتمر يمثل منصة عالمية تؤكد ريادة دبي في كل مجالات الفنون المعمارية .

وأضافت العوض في تصريحات لها أن المؤتمر ايضا يركز على استشراف مستقبل هندسة التصميم الداخلي حتى منتصف القرن ال21 بحضور عالمي يضم أكبر الخبراء فى هذا المجال المتجدد في ابتكاراته وأدواته.
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