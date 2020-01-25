شاهد .. حجم الدمار فى المدن التركية بعد الزلزال المرعب

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة تظهر مدى الدمار الذي تعرضت له تركيا بعد تعرضها لزلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر .

وافادت الصحيفة أن مسؤولي الطوارئ التركية قالوا إن حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا ارتفع إلى 21 قتيلا يوم السبت ، مع إصابة أكثر من 1000 شخص.

وكان زلزال عنيف بلغت قوته 6.8 درجة ضرب مقاطعة ايلازيج وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شرق تركيا يوم الجمعة. وكان مركز الزلزال ، الذي وقع في الساعة 1755 بتوقيت جرينتش ، حوالي 340 ميلًا إلى الشرق من العاصمة أنقرة.

وقال وزير الصحة فريتتين كوكا إن عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن حوالي 30 شخصًا دفنوا تحت أنقاض المباني المنهارة في مقاطعة إيلازيج وملاطيا المجاورة. وحذر من أن عدد القتلى قد يرتفع.