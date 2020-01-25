في عيد ميلاد صلاح عبد الله.. من السياسة في بولاق الدكرور إلى عالم المجد والشهرة.. ويشجع هذا النادي

يحتفل اليوم الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاده الـ 65 بعد ما قدم العديد من الأدوار الجيدة التى ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى والمصرى بصفة خاصة.

ولد صلاح عبد الله في 25 يناير عام 1955 في حي بولاق أبو العلا في مصر، ثم انتقل وهو في السابعة من عمره إلى حي بولاق الدكرور، درس في مدارسها الابتدائية والثانوية وفي بداية دراسته الثانوية و كان له اهتمامات سياسية فكتب الشعر السياسي وقام بعدّة نشاطات سياسية، حتى أصبح أمين شباب حي بولاق والدقي.





التحق بكلية التجارة في جامعة القاهرة ودخل في فريق التمثيل الخاص بالكلية وهنا كانت بداية شغفه لهذا المجال، فبعد عدّة مشاركات مع فرقة الكلية على خشبة المسرح قرر ترك العمل السياسي والانتقال للعمل الفني.





ويشجع صلاح عبد الله نادى الزمالك بشكل قوى لدرجة انه يحرص على الرد على الفنان نبيل الحلفاوى بعد كل مباراة.