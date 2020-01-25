بادجي يرتدي قميص جوهرة الأهلي الأفريقية أمام النجم الساحلي.. تعرف عليه





وكشفت قائمة الأهلى عن رقم 23 الذي سيرتديه بادجي، ويعتبر هذا الرقم هو الذي اشتهر به الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم المارد الأحمر الأسبق، والذى تميز بفاعليته الهجومية وضربات رأسه المتقنة خلال تسديداته النموذجية على مرمى الخصم.





وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامى - محمد الشناوى - على لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحى - محمد هانى - محمود متولى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - على معلول - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدى "أفشة" - وليد سليمان - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايى - مروان محسن - أليو بادجي.





ظهر السنغالي أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد، فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.