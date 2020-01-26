للمحجبات .. إزاي ألبس الجيبة الكاروهات القصيرة ؟ .. فيديو

تريد العديد من الفتيات ارتداء أحدث صيحات الموضة، مع مراعاة الحجاب بالتأكيد مما يجعلهن في مواجهة وحيرة صعبة أمام ما يناسب الحجاب من الموضة الجديدة.

انتشر في الفترة الأخيرة الجيبة الكاروهات القصيرة، بألوانها الجذابة وقصاتها الأنيقة، مما جعل الفتيات في رغبة شديدة لارتدائها بطريقة تتناسب مع الحجاب.





وقالت نور الصواف مصممة الأزياء والاستايلست لموقع صدى البلد بأن ارتداء هذا الاستايل من الجيبات يحتاج تنسيقا معينا مع طريقة ارتداء الحجاب.

كما أشارت لارتداء البوت الطويل ليتناسب مع الطول القصير للجيبة، كما أنه ضمن صيحات الموضة لهذا العام.