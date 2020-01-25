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رياضة

بعد ضمان التأهل.. اِعرف مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

السبت 25/يناير/2020 - 08:19 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
 تعادل فريق زيسكو الزامبي مع منافسه أول أغسطس بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ليفي مواناواسا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك تعادل مع مازيمبي الكونغولي سلبيًا مساء أمس الجمعة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالمسابقة القارية الأكبر.

وبهذة النتيجة ضمن الزمالك الصعود بشكل رسمي، بجانب مازيمبي الذي ضمن التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية أيضًا.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد أول أغسطس السبت القادم في ختام منافسات دور المجموعات في البطولة القارية، على أرض المنافس في انجولا.

ويعتبر الزمالك في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد المتصدر مازيمبي الكونغولي صاحب الـ 11 نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الثالث  برصيد نقطتين وفي المركز الأخير من المجموعة جاء  أول أغسطس الأنجولي برصيد 3 نقاط .

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