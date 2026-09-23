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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

42 ألف عملية جراحية.. شفاء الأورمان تعيد الأمل لمرضى السرطان بصعيد مصر

42 ألف عملية جراحية شفاء الأورمان تعيد الأمل لمرضى السرطان في صعيد مصر
42 ألف عملية جراحية شفاء الأورمان تعيد الأمل لمرضى السرطان في صعيد مصر

أعلنت مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام السرطانية بالمجان بمحافظة الأقصر عن تحقيق إنجاز طبي جديد في مسيرتها لخدمة مرضي الأورام في صعيد مصر، حيث أجرت نحو 42,356 ألف عملية جراحية متخصصة وبنسبة نجاح تضاهي المعدلات العالمية.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن عصام نائب المدير التنفيذي لشئون الجراحة والعمليات بالمستشفي، أن العمليات الجراحية تنوعت بين جراحات استئصال الأورام المعقدة، والتدخلات الدقيقة باستخدام أحدث التقنيات والمناظير الجراحية. 

وأضاف نائب المدير التنفيذي لشئون الجراحة والعمليات، أنه شمل هذه الإحصائية جراحات أورام الثدي، الجهاز الهضمي، الأورام النسائية، المخ والأعصاب، والمسالك البولية، والتي نفذت جميعها بالمجان تماماً بأيدي كوكبة من كبار الأطباء والاستشاريين في مجال جراحة الأورام.

من جانبه أكد «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الوصول إلى هذا الرقم يعكس التزام المستشفى المتواصل بتقديم أفضل خدمة طبية لإعادة الأمل لمرضى السرطان وأسرهم في صعيد مصر دون تحميلهم أي أعباء مالية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن كل عملية جراحية تجرى داخل غرف عمليات شفاء الأورمان ليست مجرد إجراء طبي، بل هي بمثابة شريان أمل يمهد للمرضى طريقاً نحو مستقبل أكثر صحة وأماناً، مؤكداً مواصلة تطوير البنية التحتية وتحديث غرف العمليات بأحدث أجهزة التشخيص والجراحة لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة الطبية.

يذكر أن مستشفى «شفاء الأورمان» يعد أول وأكبر مستشفى متكامل لعلاج الأورام في صعيد مصر يقدم خدمات التشخيص والعلاج الكيماوي، والإشعاعي، والجراحي بالمجان. ويسهم بشكل مباشر في خفض نسب قوائم الانتظار وتخفيف مشقة السفر والتنقل عن كاهل أبناء المحافظات الجنوبية.

الأقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

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