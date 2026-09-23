استعدادا للموسم الجديد.. حملات مكثفة لرفع كفاءة المسارات السياحية والخدمات بقرى القرنة

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر، أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المرافق والخدمات بعدد من المناطق الحيوية والمسارات السياحية والقرى التابعة، استعدادا لانطلاق الموسم السياحي الجديد، تنفيذا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السياحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وتابع أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة، انتظام حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى الخدمات بمختلف المناطق، مع التركيز على المحاور والمسارات التي تشهد حركة سياحية، بما يعكس الصورة الحضارية والتاريخية للمدينة.

وشملت الأعمال بمدينة القرنة رفع كفاءة المسارات السياحية والمحور والميناء السياحي ومنطقة القرنة الجديدة، إلى جانب رفع المخلفات من منطقة زمزم، فضلا عن تنفيذ أعمال لصيانة وإصلاح الأرصفة بمحيط مدرسة القرنة الإعدادية الثانوية بنين، حفاظا على سلامة الطلاب وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وفي القرى التابعة، واصلت الوحدة المحلية لقرية الشيخ عامر تنفيذ حملات النظافة بالعزب والنجوع، مع تفريغ حاويات القمامة بمحيط مدارس القرية، كما جرى التعامل الفوري مع منزل آيل للسقوط بعزبة الدغاغرة، وإزالته بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظا على أرواح المواطنين ومنع أي مخاطر تهدد السلامة العامة.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية البعيرات حملة نظافة موسعة بعدد من المناطق، شملت الرزقة والعزبة وحوض الرمال والشوارع الرئيسية، بينما تواصلت أعمال رفع تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الغربي قمولا، ونقلها أولا بأول إلى المقالب العمومية.

وأكد رئيس مركز ومدينة القرنة استمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات، بما يواكب الاستعدادات للموسم السياحي ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة التي تضم واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية في الأقصر.