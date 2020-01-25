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ديني

جولة لـ واعظات الأزهر داخل جناحي الدفاع والشرطة في معرض الكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 10:38 م
واعظات الازهر
واعظات الازهر
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القسم الديني
أجرت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات يرافقها واعظات الأزهر الشريف جولة داخل الأجنحة الرئيسة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، شملت الجولة جناحي وزارة الدفاع والشرطة.  

وقالت د. إلهام محمد شاهين خلال زيارتها إن الشرطة المصرية تعمل على حفظ الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا الحبيبة، ويبذلون أنفسهم في سبيل حفظ هذا الوطن، ويجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا بجوار رجال الشرطة لمساعدتهم في الحفاظ على مقدرات الوطن. كما قامت الواعظات خلال الزيارة بإهداء أعضاء الجناح مصحف الأزهر الشريف، إضافة إلى مجموعة من الكتب القيمة.

من ناحية أخرى  يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الأحد  في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، ندوة بعنوان "الخطاب الإعلامي وأثره في المجتمع"، بحضور أ.د محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، و الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ، والإعلامية أ.علا شوشة، ويديرها الدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر.  

كما يعقد جناح الأزهر أيضًا، في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان"التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات"بحضور د.محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، و د.سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ود.أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ويديرها أ. محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

وعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة بعنوان "دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن" بحضور د عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والكاتب الصحفي ناجح إبراهيم، أدارها د حسام شاكر، مدرس الإعلام بجامعة الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. 

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركنا للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركنا للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
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