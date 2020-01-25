جولة لـ واعظات الأزهر داخل جناحي الدفاع والشرطة في معرض الكتاب

أجرت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات يرافقها واعظات الأزهر الشريف جولة داخل الأجنحة الرئيسة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، شملت الجولة جناحي وزارة الدفاع والشرطة.

وقالت د. إلهام محمد شاهين خلال زيارتها إن الشرطة المصرية تعمل على حفظ الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا الحبيبة، ويبذلون أنفسهم في سبيل حفظ هذا الوطن، ويجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا بجوار رجال الشرطة لمساعدتهم في الحفاظ على مقدرات الوطن. كما قامت الواعظات خلال الزيارة بإهداء أعضاء الجناح مصحف الأزهر الشريف، إضافة إلى مجموعة من الكتب القيمة.

من ناحية أخرى يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الأحد في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، ندوة بعنوان "الخطاب الإعلامي وأثره في المجتمع"، بحضور أ.د محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، و الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ، والإعلامية أ.علا شوشة، ويديرها الدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر.





كما يعقد جناح الأزهر أيضًا، في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان"التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات"بحضور د.محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، و د.سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ود.أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ويديرها أ. محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.



