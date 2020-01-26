أخبار التوك شو .. أحمد موسى يوجه رسالة قاسية لـ محمد علي .. تسريب صوتي للهارب محمود فتحي يكشف عن خطته ضد الدولة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.











قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين «قعدوا» محمد على؛ على المسلة الفرعونية الموجودة في ميدان التحرير، بسبب عدم الخروج في الشوارع للتظاهر ضد الدولة المصرية.





وأضاف أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اللص محمد على فاشل في كل شئ، سواء أن كان فنا أو مقاولات أو سياسة؛ موضحا أن المصريين اعطوا كل الخونة «قلم» بمساندة الدولة المصرية.





وأكد أحمد موسى أن دولة قطر صرفت في العام الماضي، مليار دولار منهم 50 مليون دولار حصل عليهم النصاب محمد على؛ وقال ساخرا: « روح افتح لك بار زي الإخواني محمود حسين».





ووجه موسى حديثه الي محمد على: « الشعب المصري قطع لسانك وقعدك على الخازوق في ميدان التحرير »؛ معلنا أن محمد على اعتزل السياسة وغلق صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.





وكان الإعلامي أحمد موسى، عرض مقطع فيديو بثه الارهابي الهارب محمد علي لحلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي، وعقب ذلك أعلن اعتزاله السياسة.





وتابع موسى: « الإخوان الإرهابيين الهاربين لا يعرفوا المصريين ومساندتهم للجيش ورئيسه .. محدش يلعب مع شعب مصر»؛ واختتم: « الشعب المصري بيعلم على كل خاين».









عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة الخائن العميل محمد على وهو في احد المستشفيات عقب فشل دعوته للخروج ضد الدولة المصرية.





وقال موسى: « الخاين العميل متحملش الضربة دخل المستشفي وهيجيبوا دكتور بيطري يكشف عليه».





وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإخواني محمد بديع لكونه طبيبا بيطريا يجب أن يكشف على محمد على بعد إصابته بصدمة ونقله إلى المستشفى على اثرها»؛ منوها بأن محمد على تلقي تمويلا قدره 50 مليون دولار لإحداث بلبلة في الشارع المصري.





وطالب موسى، الخائن محمد على بالانتحار بسبب فشله؛ مرددا: «أنا قلت لك روح انتحر ودلوقتي بقولك البس طرحة زي محمد بديع ».





وأكد موسى، أن من يتآمر أو يشكك في جيش بلده خائن بمعني الكلمة؛ موجها كلامه الي الشباب المصري: «لا تسمحوا لأحد أن يتحدث عن الجيش المصري البطل بأي سوء لانه جيش الشعب المصري وليس جيش الرئيس أو اي أحد».





ونوه موسى إلى أن الشعب المصري أعطي الإرهابيين درسا في منتهي القوة والقسوة؛ أن كل خاين وعميل ولص وحرامي ليس له مكان وسط المصريين في إشارة منه الي الهارب المقاول محمد على .





وتابع موسى، أنه فخور بالجيش المصري والشرطة المصرية؛ منوها بان احد المحامين التابعين للإرهابيين خرج من السجن ورفع قضية على المرشد يطالبه فيها بتعويض 3 ملايين جنيه لانه خدعة وجعله يتآمر ضد الدولة المصرية.









عرضت الإعلامية أماني الخياط تسريبا صوتيا للإرهابي الهارب محمود فتحي يتحدث فيه عن خطة إشعال صراعات الأولتراس.





قالت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن محمود فتحي مرشد شباب الإخوان سعى إلى تأجيج صراعات الروابط الكروية «الالتراس».





وأضافت «أماني الخياط» إن روابط المشجعين سواء أهلي أو زمالك كات يتم استخدامها استغلال حماس الشباب المندفع، موضحة أن خيرت الشاطر حاول استخدام حماس الشباب لخلق منه أزمات.





وأشار «أماني الخياط» إلى أن تنظيم الإرهاب الدولي يستخدم محمود فتحي لاستدعاء التيار السلفي، واستهداف الاولتراس للدعوة للعصيان لمواجهة الدولة من جديد.





وأوضحت «أماني الخياط» أن الدولة المصرية تعتمد على دبلوماسية الفعل في الرد على مخططات تنظيم الإرهاب الدولي، موضحة أنه لابد الجميع يثق في الدولة المصرية في مواجهتها ضد الارهاب وأهل الشر.









قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن الإرشادات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري دليل على نجاح إستراتيجية الإصلاح الإقتصادي التي نفذتها الدولة.





وتابع سليمان وهدان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» : «اللي ينكر إنجازات الدولة التي نفذتها خلال الفترة الأخيرة لابس نظارة سوداء وأعمى القلب ومريض نفسي لازم يروح يتعالج».





وأوضح وكيل مجلس النواب، أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات منها التعليم والصحة والبنية التحتية ومشروعات الكباري والطرق والمدارس، مشيرا إلى أن الشعب المصري أصبح على علم بكل شئ، وما يروجه أهل الشر ليس له أي قيمة، خاصة أن الشباب يشعر بروح الوطنية ورفض الفوضى والبلطجة.





وأشار إلى أن حروب الجيل الرابع بدأ بعد 1999 لاستهداف الدول العربية، مؤكدا أن عظمة الشعب المصري في التجمع والتلاحم ولكننا نحتاج الي زيادة الوعي عند الشباب المصري.





ونوه إلى أن مصر اصبحت قبلة لكل العالم والشرق الأوسط للدخول في الاستثمارات ويرجع إلى التواجد في المنطقة الآمنة أو المنطقة الخضراء حسب تصريحات البنك الدولي.









عرض الإعلامى محمد الباز، لاول مرة وثيقة اعتقال الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى فى 25 يناير 2011.





وتابع الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"،:"فيه ناس بتقول إن محمد مرسى اعتقل من المظاهرات دون سبب ولكن هذه الوثيقة تثبت تخابره وتجسسه على الدولة المصرية".





وأكمل:"مرسى ذهب للإعتقال فى يناير 2011 بسبب واضح ولكن هذه الوثيقة كانت تايهة فى الزحمة".





وأردف:"لا أحب التطرف فى الآراء بقول 25 يناير كانت كلها خير او كانت كلها شر، يجب أن ناخذ تقدير الأمر بشكل عقلانى دون تحيز لراى واحد".





ونوه الباز إلى أن دعوات الإخوان فشلت اليوم فشلا ذريعا، والشعب أثبت عدم وجودهم بوعيه فى عدم الإستجابة لدعواتهم المخربة.





أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن حالات هجوم الجراد التي وقعت في مصر كانت فردية، مرددا: «لم يتم رصد أي أسراب جراد تهاجم مصر وهناك بعض الحالات الفردية فقط».





وأوضح القرش خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن الجراد يزداد في فصل الشتاء مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء؛ معلنا أن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية منذ بداية موسم الشتاء.





وأوضح القرش أن هناك تقارير يومية من كافة حدود الدولة ترفع للوزارة عن دخول الجراد، تكتب عن طريق 55 مرصدا بكافة أنحاء الجمهورية.





وأكد القرش،: «لا يوجد سوى بعض الحالات الفردية التي تم إبادتها والقضاء عليها للحفاظ على الثروة الزراعية».









قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إنه تم تجهيز أقسام للعدوى للتعامل مع أي حالات تظهر بها أعراض فيروس كورونا.





وتابع عابد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "dmc" :"لا يوجد بمصر مصابون بفيروس كورونا وكل ما نفعله إجراءات وقائية".





ووجه رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، نصيحة للمواطنين بضرورة الكشف والعرض على طبيب متخصص لتقييم حالته وأخذ العلاج المناسب، مضيفا:"مصر مفيهاش كورونا ولكن نأخذ الحظر قد المستطاع".





وأشار إلى أن تم وضع خطة كاملة من قبل وزارة الصحة والسكان لمنع دخول هذا الفيروس إلى مصر والخطة تشمل الاكتشاف المبكر والتعامل معه.





رفعت وزارة الصحة والسكان، درجة الاستعداد لـ القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد "الجوية، البحرية، البرية"، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى، حيث تأكد من خلال الاختبارات أن هناك سلالة جديدة من فيروس "كورونا".



