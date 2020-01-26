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أخبار العالم

ممرضة صينية تكشف عن أرقام صادمة لضحايا فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
فجرت ممرضة صينية في منطقة ووهان الصينية التي ينتشر بها فيروس كورونا الجديد، مفاجأة، حيث قالت إن عدد المصابين الحقيقي في الصين بلغ 90 ألف مصابا، وهو رقم أكبر بكثير من الذي أعلنته الحكومة الصينية البالغ 1975 شخصا.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت الممرضة في مقطع فيديو ترتدي زيا واقيا، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقطع جاء في الوقت الذي تواجه فيه الصين انتقادات حادة بتطبيقها مراقبة صارمة على متابعة انتشار الفيروس بهدف التخفيف من حدة الأزمة.

كانت الولايات المتحدة، أعلنت أنها ستقوم بإجلاء الرعايا الأمريكيين من ووهان الصينية.

فيما ذكرت السلطات الصينية، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 56 شخصا، فيما أصيب أكثر من 1970 آخرين.

وأثار انتشار فيروس كورونا الجديد حالة من الذعر العالمي بعد ظهوره في الصين وانتقاله إلى أكثر من دولة حول العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والولايات المتحدة.
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