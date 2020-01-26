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رياضة

بيراميدز في نزهة أمام إينوجو رينجرز بـ الكونفدرالية

الأحد 26/يناير/2020 - 09:46 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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محمد السعيد
يستضيف فريق بيراميدز نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الكونفدرالية.

ويدخل فريق بيراميدز المباراة بلا أهداف، بعدما ضمن التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إينوجو رينجرز في خطف الثلاث نقاط من بيراميدز، للتمسك بآماله الضعيفة، في خطف بطاقة الصعود.

وكان بيراميدز فاز على المصري البورسيعيد بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل رينجرز مع تواذيبو الموريتاني بهدف لكل منهما.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويحل المصري ثالنيا بـ 6 نقاط، ورينجرز ثالثا بنقطتين بفارق الأهداف عن نواذيبو صاحب االمركز الأخير.
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