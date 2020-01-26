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محافظات

محافظ القليوبية يستقبل وزيرة التضامن لتفقد عدد من المؤسسات ودور الرعاية..صور

الأحد 26/يناير/2020 - 09:57 ص
محافظ القليوبية يستقبل
محافظ القليوبية يستقبل وزيرة التضامن
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إبراهيم الهوارى
استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لتفقد عدد من المناطق التابعة للتضامن الاجتماعى.

ومن المقرر أن تقوم الوزيرة يرافقها المحافظ بتفقد مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة بنها، ومؤسسة البنين ومؤسسة البنات ضمن المؤسسات الاجتماعية بمدينة بنها. 

وأعلنت مديرية التضامن بالقليوبية أن الزيارة تأتي ضمن جولات الدكتورة نيفين القباج تاتى لمتابعة المؤسسات الاجتماعية ومدى فعاليتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 
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كما تأتى الزيارة فى إطار متابعة مكاتب الخدمات والأفرع التي تم افتتاحها مؤخرا وذلك للتأكيد على أن خدمة الجماهير هو ما تستهدفه الوزارة وجميع المديريات التابعة لها بكافة المحافظات.
محافظ القليوبية يستقبل وزيرة التضامن لتفقد عدد من المؤسسات ودور الرعاية..صور
محافظ القليوبية يستقبل وزيرة التضامن لتفقد عدد من المؤسسات ودور الرعاية..صور
محافظ القليوبية يستقبل وزيرة التضامن لتفقد عدد من المؤسسات ودور الرعاية..صور
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