يوفنتوس يتحدى نابولي في مواجهة نارية بـ الدوري الإيطالي





ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي.





على الجانب الأخر يطمح فريق نابولي الذي يقدم نتائج كارثية هذا الموسم، في الخروج من النفق المظلم بخطف الثلاث نقاط من البيانكونيري.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد نابولي في المركز الـ 11 بـ 24 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، إنتر ميلان مع كالياري، بارما مع أودينيزي، فيرونا مع ليتشي، ساميدوريا مع ساسولو، روما مع لاتسيو.

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره نابولي اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.