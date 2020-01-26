الصين: لم نتأكد بعد من مصدر فيروس كورونا الجديد

قالت هيئة الصحة الصينية، اليوم الأحد، إنهم لم يتأكدوا بعد من مصدر فيروس كورونا الجديد، وكيفية انتقاله وانتشاره، مؤكدة أن ما تعرفه الصين عن الفيروس الجديد "محدود للغاية"، وذلك حسبما افادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجلن منذ قليل.
كان الرئيس الصيني شي جين بينج، قال أمس السبت، إن الصين قادرة على هزيمة فيروس كورونا الجديد، والذي حصد أرواح العشرات في الصين وخارجها حتى الآن.
يذكر أن الرئيس الصيني، اجتمع بالمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك حسب ما ذكره التلفزيون الصيني.
واستدعت الحكومة الصينية 40 طبيبا عسكريا؛ لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، الذي انتشر في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2019.