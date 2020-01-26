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الصين: لم نتأكد بعد من مصدر فيروس كورونا الجديد

الأحد 26/يناير/2020 - 11:17 ص
كورونا
كورونا
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آيات أحمد
قالت هيئة الصحة الصينية، اليوم الأحد، إنهم لم يتأكدوا بعد من مصدر فيروس كورونا الجديد، وكيفية انتقاله وانتشاره، مؤكدة أن ما تعرفه الصين عن الفيروس الجديد "محدود للغاية"، وذلك حسبما افادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجلن منذ قليل. 

كان الرئيس الصيني شي جين بينج، قال أمس السبت، إن الصين قادرة على هزيمة فيروس كورونا الجديد، والذي حصد أرواح العشرات في الصين وخارجها حتى الآن.

يذكر أن الرئيس الصيني، اجتمع بالمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك حسب ما ذكره التلفزيون الصيني.

واستدعت الحكومة الصينية 40 طبيبا عسكريا؛ لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، الذي انتشر في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2019.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان، إن مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين يبلغ الآن 1287.

وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس إلا الغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة واستراليا.
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