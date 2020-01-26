لاعب الأهلي السابق يطمئن الجمهور بعد اجراء عملية جراحية

وكانت الجولات الماضية شهدت تواجد محمود حمدى بشكل مستمر فى حراسة مرمى المقاصة فى ظل غياب عادل عبدالمنعم ولكن سرعان ما عاد عبدالمنعم إلى حسابات الجهاز الفنى للفريق الفيومى بقيادة ميدو نتيجة الخبرات الكبيرة التى يمتلكها واخترق التشكيل الأساسى مرة أخرى .

ويعيش المقاصة أياما صعبة للغاية تحت قيادة ميدو بعد أن تلقى الفريق 3 هزائم متتالية أمام حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندرى فضلا عن تعادله الأخير أمام طنطا مما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 8 نقاط محتلا بها مركز متأخر بجدول ترتيب الدوري.



