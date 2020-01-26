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رياضة

لاعب الأهلي السابق يطمئن الجمهور بعد اجراء عملية جراحية

الأحد 26/يناير/2020 - 11:19 ص
احمد عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم
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منار نور
طمأن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الأهلي السابق والمقاصة الحالى جمهوره بعد إجرائه عملية أمس . 

ونشر احمد عبد المنعم صورة تجمعه مع الاطباء في غرفة العمليات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وعلق أحمد عبد المنعم قائلا : "شكرًا لكل واحد دعالي وتمنى لي الشفاء أنا الحمد لله عملت العملية وحالتي تحسنت بفضل الله و امامي 7 أيام وانتظم في تدريبات الفريق , شكرًا الدكتور الجراح شريف بدار وزملائه الدكاترة " . 

وكانت الجولات الماضية شهدت تواجد محمود حمدى بشكل مستمر فى حراسة مرمى المقاصة فى ظل غياب عادل عبدالمنعم ولكن سرعان ما عاد عبدالمنعم إلى حسابات الجهاز الفنى للفريق الفيومى بقيادة ميدو نتيجة الخبرات الكبيرة التى يمتلكها واخترق التشكيل الأساسى مرة أخرى .

ويعيش المقاصة أياما صعبة للغاية تحت قيادة ميدو بعد أن تلقى الفريق 3 هزائم متتالية أمام حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندرى فضلا عن تعادله الأخير أمام طنطا مما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 8 نقاط محتلا بها مركز متأخر بجدول ترتيب الدوري.

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