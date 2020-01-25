AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد فوز الهلال .. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا .. وسيناريو الصعود الصعب

السبت 25/يناير/2020 - 05:16 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عبدالله هشام
حقق فريق الهلال السوداني الفوز علي منافسه بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الهلال السودانى عن طريق محمد الداي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي فادح من فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، وذلك رغم سيطرة فريق بلاتينيوم على الكرة معظم أوقات الشوط الأول، وإهدار ركلة جزاء، عن طريق تاوانا شيكوري، في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

ويكون جدول ترتيب المجموعة كالتالي : 

1- النجم الساحلي : 9 نقاط 
2- الهلال السوداني : 9 نقاط 
3- الاهلي : 7 نقاط 
4- بلاتينيوم : نقطة وحيدة 

ويجب علي الاهلي تحقيق 4 نقاط علي أقل تقدير خلال المواجهتين القادمتين أمام النجم الساحلي والهلال السوداني ليصعد الى دور الــ8 من بطولة افريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه النجم الساحلي غدا في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال افريقيا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال إفريقيا | ترتيب مجموعة الأهلي | الاحمر يتذيل

ترتيب المجموعة الثانية .. النجم يتصدر والأهلي وصيفا وبلاتينيوم يتذيل

ترتيب مجموعة الأهلي | النجم الساحلي في الصدارة .. والأحمر وصيفا .. والهلال يلاحقهما

صراع الجبابرة.. ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز النجم الساحلي على الهلال في دوري أبطال افريقيا

ترشيحاتنا

يقظة أمنية.. ضبط شخص بحوزته سلاح ناري في ميدان التحرير.. تفاصيل

دعاء فك الكرب.. توضأ وصل ركعتين بهذه الكلمات.. فيديو

أبرزها إسقاط السراج.. القبائل الليبية تضع 5 شروط لرفع الإغلاق عن مواقع النفط

جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال السعودي

حالة وفاة تبعد محمود حمدي الونش عن تدريبات الزمالك

رضا عبد العال: القيم والمبادئ تطبق حسب "المزاج" في النادي الأهلي..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة

ضباط الشرطة بالفيوم يوزعون الورود والشوكولاتة على المواطنين.. صور