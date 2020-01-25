بعد فوز الهلال .. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا .. وسيناريو الصعود الصعب

حقق فريق الهلال السوداني الفوز علي منافسه بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





جاء هدف الهلال السودانى عن طريق محمد الداي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي فادح من فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، وذلك رغم سيطرة فريق بلاتينيوم على الكرة معظم أوقات الشوط الأول، وإهدار ركلة جزاء، عن طريق تاوانا شيكوري، في الدقيقة 27 من عمر المباراة.





ويكون جدول ترتيب المجموعة كالتالي :





1- النجم الساحلي : 9 نقاط

2- الهلال السوداني : 9 نقاط

3- الاهلي : 7 نقاط

4- بلاتينيوم : نقطة وحيدة





ويجب علي الاهلي تحقيق 4 نقاط علي أقل تقدير خلال المواجهتين القادمتين أمام النجم الساحلي والهلال السوداني ليصعد الى دور الــ8 من بطولة افريقيا.





ويواجه الأهلي منافسه النجم الساحلي غدا في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال افريقيا .