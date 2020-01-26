محافظ سوهاج يقرر نقل سيدة مسنة تفترش الشارع للمستشفى.. صور

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نقل سيدة مسنة تفترش الشارع بميدان العارف بالله بحي غرب سوهاج، إلى مستشفى سوهاج العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وتلقيها العلاج اللازم.

جاء ذلك في استجابة سريعة من محافظ سوهاج لما نشر على مواقع التواصل الأجتماعي، من صور للسيدة، حيث يطلب المواطنين مساعدتها لإنها في حالة إعياء شديد.





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وعلى الفور وجه محافظ سوهاج، مديرية التضامن الإجتماعي، ومديرية الصحة بالمحافظة، ومسئولي حي غرب سوهاج بالتعامل مع الحالة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، حيث قامت وحدة التدخل السريع بالتضامن الإجتماعي وحي غرب بتوفير سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى العام، وتم توقيع الكشف عليها وإجراء الفحوصات اللازمة، وتم حجزها بالمستشفى العام، وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة حالتها وصرف إعانة عاجلة لها.