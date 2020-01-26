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فن

مهرجان عمان السينمائي يحتفي بالمواهب والاكتشافات الأولى

الأحد 26/يناير/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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محمد نبيل

قرر مهرجان عمّان السينمائي الدولي الإحتفاء بالأفلام الأولى لصناع السينما، في محاولة منه لاكتشاف طاقات فنية ومواهب جديدة في عالم السينما وتوفير الاهتمام والرعاية لها، وذلك بهدف ترسيخ حركة سينمائية لا تتوقف عند حدود المحلية بل تنفتح على المحيط العربي وعلى التجارب العالمية.


وتتواصل في العاصمة الأردنية عمّان التحضيرات اللازمة للإعلان عن انطلاقة مهرجان عمّان السينمائي الدولي الأول في 13 أبريل المقبل، وهو مهرجان تركز فعالياته المتنوعة على الاحتفاء بالإنتاجات الأولى لصُنّاع الأفلام الأردنيين والعرب والأجانب.


ويقبل المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 18 أبريل المقبل، في القسم التنافسي العربي، الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة. وتتنافس الأفلام على جائزة “السوسنة السوداء”. أما الفئة الدولية غير التنافسية فهي مكرّسة للأفلام الأولى لمخرجين غير عرب.

 كما يتضمن المهرجان فئة غير تنافسية لأول فيلم وأحدث فيلم لمخرجين مخضرمين.


ويُشترط أن تكون الأفلام قد أُطلقت عام 2019 أو عام 2020، وأن يكون عرضها الأول في الأردن. كما يُشترط لتأهل الأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة غير الوثائقية، أن تكون الأعمال الأولى لمخرجيها في كلّ من هاتين الفئتين.


أمّا الأفلام الروائية الطويلة فهي مؤهلة في حال كان الفيلم هو العمل الأول للمخرج أو لكاتب السيناريو أو للمونتير أو لمدير التصوير أو للممثل الرئيسي، وقد تلقى المهرجان حتى الآن نحو 550 فيلما للمسابقات العربية والقسم الدولي.


وكان المهرجان قد أعلن أن فريقه الإداري للدورة الأولى يتكون من الأميرة ريم علي رئيسا لمجلس الإدارة، وعضوية كل من رجا غرغور، عمر المصري، باتر قردن، وناديا سختيان. وتدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية، وترأس ديمة عازر قسم صُنّاع الأفلام.

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