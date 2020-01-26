غدا.. انطلاق مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي برعاية السيسي.. توافد شخصيات بارزة إلى مصر من 46 دولة.. ويناقش تفكيك المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجهاد والقتال في الخطاب الدعوي

المؤتمر يناقش ما يشيعه البعض من تكفير الأمة واعتزالها في الخطاب الدعوي

بحث سبل استعادة القيم المجتمعية والتماسك الاجتماعي

والأوقاف تشارك بوفد في المؤتمر





ينطلق غدا الإثنين، مؤتمر الأزهر العالمي "تجديد الفكر والعلوم الإسلامية" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وذلك وعلى مدى يومين.

ويهدف المؤتمر لصياغة إستراتيجية علمية شاملة تعالج مختلف الأبعاد والملفات المتعلقة بقضية تجديد الخطاب الديني بما يسهم في نهوض الأمة ورقيها ويحفظ لها هويتها ويستنهض قيمها وقواها الحضارية.





محاوره





يهدف المؤتمر إلى بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى علقت بأذهان البعض، تحصين الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة وترشيد الوعى ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب وتحرير مفهوم الخطاب الدينى، وتصحيح مفاهيم التبست بأذهان كثيرين وذلك لمواجهة التحديات التى تواجه عالمنا العربى في المرحلة الراهنة.





كما يهدف إلى صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الدينى وترشيد الوعى الثقافى والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التى تسهر على حماية الوطن للتصدى لعدوى الإرهاب الفكرى والجسدى ومقاومة تيارات الغلو والإفساد وفق منهج إسلامى يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والمال والعرض حماية للإنسان قبل أن تكون حماية للأديان، ويناقش قضايا التجديد في العلوم الإسلامية المختلفة وضوابط التجديد وآلياته وتفكيك أصول الفكر التكفيرى ومناهجه ودور المؤسسات الدينية في تنظيم وتطوير الخطاب الدعوى وأُسس ومتطلبات تكوين الداعية المعاصر، ورؤية الفكر الإسلامى للتعايش الإنسانى بين الأديان والمعتقدات والمذاهب.





قضايا مجتمعية





كما يبحث سبل استعادة القيم المجتمعية والتماسك الاجتماعي خصوصا بين فئة الشباب، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية تجديد الخطاب الدينى والاشتباك مع الواقع العالمى والعربى وترجمة عملية لجهود الدولة والرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب والتطرف،و علاقة النقل بالعقل والتراث بين التجديد والتبديد، والخطاب الدينى بين الواقع والمأمول وتحديد المفاهيم ودورها في تجديد الخطاب الدينى دعم الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة واعتماد النظام الديمقراطى والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأى.





ويتناول التأصيل الشرعى والفلسفى والدستورى لحرية العقيدة وحرية الرأى والتعبير وحرية البحث العِلمي، فضلا عن حرية الإبداع الأدبى والفنى و المساواة بين المسلمين والمسيحيين في الأوطان والحقوق والواجبات باعتبارهم أُمةً واحدة تطوير منظومة التعليم في الأزهر وربطها بأحدثِ الآليات والمناهج التعليمية أو التعامل الإلكترونى في رصد ومواجهة الأفكار المتطرفة التى تنشرها الجماعات المتطرفة، و التأكيدٍ على قيم الإسلام الوسطية ورفض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين ودعوته للمسلمين في الدول غير المسلمة للاندماج الإيجابى والانخراط بقوة في مجتمعاتهم، وفتح قنوات للحوار والتعاون مع مختلف المؤسسات الدينية في العالم وضرورة أن يشكل قادة الأديان نموذجا عمليا للحوار والأُخوة والتعاون فيما بينهم.





الأزهر يعقد ورش عمل





وقال الأزهر إنه عقد مجموعة من ورش العمل ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المصرية، وسوف يواصل حواره مع مختلف فئات المجتمع المصري حول تحديات تجديد الفكر الديني... وسيشارك في فعاليات المؤتمر علماء متخصصون من أنحاء العالم الإسلامي.





وتوافد صباح اليوم الأحد إلى مصر عدد من القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة حول العالم، للمشاركة في المؤتمر من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.





وتركز المحاور الرئيسة للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي. وتناقش محاور المؤتمر شروط التجديد ودواعيه وضوابطه، والأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير، والمؤسسات المعنية ودورها في التجديد، وعرض مظاهر التجديد التي قام بها الأزهر قديمًا وحديثًا.





‎ومن ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف سيشارك في مؤتمر الأزهر لتجديد العلوم الإسلامية والفكر الديني وذلك على رأس وفد من قيادات الأوقاف.





وأضاف أن دعوة المؤتمر التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجهها لجميع المؤسسات الدينية فى مصر، ولكن الجميع يخضع تحت إشراف الأزهر الشريف ويعمل تحت مظلته.





وأكد، أن مسؤولية تجديد الخطاب الديني تقع على كاهل جميع المؤسسات الدينية فى مصر، وبالفعل قطعت الأوقاف شوطا كبيرا فيها، وذلك من خلال الرد على أباطيل الإرهابيين وتفنيدها.



