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رياضة

موعد مباراة شروسبري تاون وليفربول اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد 26/يناير/2020 - 02:23 م
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره شروسبري تاون، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي. 

موعد مباراة شروسبري تاون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء، بين الفريقين في تمام السابعة مساءً، على ملعب "مونتكومري ميداو" معقل شروسبري تاون، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، بتعليق سوار الذهب.

ومن المرجح، أن يمنح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، راحة لبعض لاعبيه الأساسيين وفرصة التألق لمجموعة من الشباب والبدلاء، ضد شروسبري تاون.

وسبق والتقيا الفريقان مرة واحدة من قبل، في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، في فبراير 1996، وفاز ليفربول وقتها 4-0.

ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر سيتي وفولهام في الثالثة عصرًا، وترانمير روفرز مع مانشستر يونايتد في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الدور ذاته.
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