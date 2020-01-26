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أخبار البلد

عنيك في عنينا.. تسليم 735 نظارة طبية وتوقيع الكشف على 941 مواطنا بـ 4 محافظات

الأحد 26/يناير/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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اماني نوار
قامت مبادرة عنيك فى عنينا بتوزيع 735 نظارة طبية وتوقيع الكشف على 941 مواطنا بمحافظات القاهرة والشرقية والمنيا وبنى سويف هذا الأسبوع، وتنفذ المبادرة مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، وتحت رعاية مجلس الوزراء.

 وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة عنيك فى عنيك فى عنينا واصلت عملها فى محافظة المنيا حيث نظمت قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بقرية برطباط بمركز مغاغة نجحت خلالها فى توقيع الكشف على 941 مواطنا، وتم توزيع 512 عبوة دواء، وأخذ مقاييس نظارات لـ 280 حالة، بالإضافة إلى تحويل 249 مواطناً لإجراء عمليات جراحية مختلفة.

 وأضاف عبد الفتاح أن المبادرة قامت بتوزيع 178 نظارة طبية عالية الجودة على أهالى حي الأسمرات، واستكمالا لأعمال القافلة التى أقيمت بمنطقة السيدة زينب تم توزيع،165 نظارة على أهالى المنطقة من الذين تم تشخيص احتياجهم لنظارات طبية أثناء فحصهم خلال القافلة التى أقيمت الشهر الماضى بالمنطقة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذي لمبادرة عنيك فى عنينا أن المبادرة واصلت عملها بمحافظة الشرقية حيث قامت بتوزيع 112 نظارة طبية على أهالى قرية العوامره بمركز أبو كبير والقرى المجاورة لها، وأضافت أنه انطلاقا من أهداف مبادرة عنيك فى عنينا وهى القضاء على مسببات العمى فى جميع أنحاء الجمهورية نجحت فى توزيع 280 نظارة طبية للحالات التى تم اكتشافها خلال القافلة التى أقيمت بقرية منيل موسى بمركز ببا بمحافظة بنى سويف.  

ونوهت صبري أن المبادرة ساهمت بشكل كبير وملحوظ فى الحد من مسببات العمى على مستوى الجمهورية ليس هذا فقط بل قامت المبادرة بإعادة الأمل لمواطنين كثيرين فى عدد من المحافظات كادو أن يفقدو النظر ولكن تم اكتشافهم خلال قوافل المبادرة وبالفعل تم تشخيص حالاتهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والعمليات ومتابعتهم حتى تمام شفائهم، مؤكدة على استمرارية القوافل حتى القضاء تماما على مسببات العمى.

 يذكر أن مبادرة عنيك فى عنينا بدأت المرحلة الثالثة هذا العام ونظمت عدة قوافل بمحافظات بنى سويف، وسوهاج، والمنيا، قامت فيها بالكشف وإجراء الفحوصات وتوزيع النظارات، وإجراء العمليات بالمجان تمام ولا يتحمل المواطن أية تكاليف.
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