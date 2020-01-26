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أخبار العالم

الفيروس القاتل.. الصين تختبر علاجا ناجحا لوباء كورونا على 7 أشخاص

الأحد 26/يناير/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، إن السلطات الصينية اختبرت بنجاح علاجًا جديدًا لفيروس كورونا القاتل على 7 أشخاص. 

وكانت وزارة الصحة الصينية أعلنت، صباح اليوم، أن الصين لا تزال تعكف على معرفة مصدر الفيروس ومعدل انتشاره. 

وعززت الصين الأحد القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.

وأقرّ الرئيس الصيني شي جين بينج مساء السبت بأنّ الوضع "خطير"، محذّرًا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد.

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