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فن

بعد العملية الجراحية.. صابر الرباعي يساند تركي آل الشيخ بدعاء

الأحد 26/يناير/2020 - 06:15 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
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سعيد فراج
ساند الفنان التونسي صابر الرباعي، المستشار تركي آل الشيخ "رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية"، بعد إجراء جراحية عبر تغريدة بموقع التدوينات القصيرة تويتر. 

وكتب صابر الرباعي قائلًا: «حمدلله على سلامتك يا ابو ناصر ان شاء الله ماتشوف شر ،ادع الله ان يتم شفائك على خير». 

من جهة أخرى، طمأن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، متابعيه عن وضعه الصحي، رغم ظهور التعب والإرهاق  عليه.

ونشر تركي آل الشيخ صورة له عبر حسابه الشخصي "إنستجرام" معلقًا عليها: "أشكر كل من سأل عني، أنا بخير ولا تستمعوا للشائعات".

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية #تركي_ال_الشيخ ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

ادعوا له بالدعاء "اللهم يا منزل الشفاء ويارافع البلاء ويا مجيب الدعاء يامن تعيد للمريض صحته اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا .. #تركي_آل_الشيخ".

الله يشفيك ويعافيك يا بوناصر ،افرحوا بدعوة في ظهر الغيب . #تركي_آل_الشيخ

الله يشفيه ويعافيه ان شاء الله #تركي_ال_الشيخ
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