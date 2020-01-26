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أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة.. وذعر من تحوله إلى وباء أمريكي

الأحد 26/يناير/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع عدد الإصابات لديها من مرض كورونا الجديد، وسط مطالبات لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان حلالة طوارئ صحية عامة.

وقالت شبكة "إيه بي س نيوز" الأمريكية، إنه تم تأكيد حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا.

فيما وصل عدد وفيات كورونا إلى 56 حالة في الصين، حيث حذر المسئولون من أن انتشار المرض لم يسبق له مثيل، حيث بدا أن الفيروس قد ازداد قوة عن السابق.

وطالب السيناتور تشاك شومر، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار إعلان حالة الطوارئ من أجل توفير الأموال لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمكافحة الفيروس قبل أنت يتحول إلى وباء أمريكي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستقوم بإجلاء رعاياها من ووهان الصينية، حيث ينتشر المرض.

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