AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل رؤية الميت في المنام يبكي بحالة سيئة دليل على سوء عمله وأنه يتعذب؟

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:01 ص
رؤية الميت في المنام
رؤية الميت في المنام يبكي
Advertisements
أمل فوزي
رؤية الميت في المنام يبكي ويصرخ من الألم أو بحالة سيئة تعد من الأمور التي تؤرق الكثيرون، وتقلقهم على أحبائهم من الموتى، حيث يظن البعض أن رؤية الميت في المنام يبكي ويصرخ من الألم أو بحالة سيئة تدل على سوء عمله وعذابه ، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي تفسير رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، على أنه يتعذب، فقد يكون ذلك بسبب تقصير منا في حق الله تعالى.

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: « ما حُكم رؤية الميت بحالة سيئة في المنام، هل هذا يعني أنه يتعذب؟»، أن الكثيرين يتشاءمون عند رؤية المتوفي في حالة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فلا نريد تفسير حالة الميت السيئة بأنه يتعذب، فقد يكون بسبب ما نفعله نحن من تقصير في حق الله تعالى.

وأضاف أنه قد يكون حزينًا، منوهًا بأن أعمالنا تُعرض على موتانا، حتى أنهم -في أثر- يطلبون العفو والمغفرة من الله تعالى لنا.

وتابع: لا يوجد علم في العلوم الشرعية اسمه تفسير الأحلام، كل الذين يفسرون الأحلام يكون عن طريق الاجتهاد والتخمين، مؤكدًا أن الأنبياء فقط هم من كانوا قادرين على تفسير الأحلام ، وكان آخرهم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.

رؤية المتوفي في المنام في حالة جيدة
أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن رؤية المتوفي في المنام في حالة جيدة ومبتسم شيء يستبشر ويفرح بها يعني أن حاله في الأخرة جيد وحسن.

رؤية الميت للملائكة عند خروج الروح
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المتوفى يرى الملائكة بروحه، والذي يتوفى وهو نائم يرى الملائكة والعين الحقيقية التي ترى هي الروح بدليل أن المتوفى الروح خرجت منه لكن عيناه موجودة بجسده ولكنه لا يرى لأن الروح خرجت منه.

وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «هل يرى الميت الملائكة في سكرات الموت؟»، أن النائم وتوفي يعاين الملائكة كما أخبرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

اقرأ أيضًا.. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دلالات رؤية المتوفى في المنام.. أمين الفتوى يوضحها

تفسير حلم إعطاء الميت شيئا لغيره .. فيديو

تفسير حلم رؤية الميت يركب سيارة.. فيديو

تفسير حلم مصافحة أحد الأموات.. مفسر رؤى يكشف عما يحدث للأحياء بعد المصافحة في المنام |فيديو

مفسر يوضح دلالات رؤية الطعام في المنام | فيديو

الفرق بين الحلم والرؤيا .. الإفتاء توضح ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء| فيديو

ترشيحاتنا

تربية حانات.. نشأت الديهي يسخر من طارق الزمر ومحمد ناصر.. شاهد

المقاولون يهدد صدارة الأهلي بعد الفوز على طنطا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام

"على قد اللي فى جيبك اختار وكل" .. سياحة جديدة تغزو بورسعيد والسر في سوق الأسماك.. تفاصيل

منتخب مصر يفوز ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد ويتأهل لأولمبياد طوكيو

في هذه الحالات توقف عن تناول الجبنة الرومي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن