هل رؤية الميت في المنام يبكي بحالة سيئة دليل على سوء عمله وأنه يتعذب؟

رؤية الميت في المنام يبكي ويصرخ من الألم أو بحالة سيئة تعد من الأمور التي تؤرق الكثيرون، وتقلقهم على أحبائهم من الموتى ، حيث يظن البعض أن رؤية الميت في المنام يبكي ويصرخ من الألم أو بحالة سيئة تدل على سوء عمله وعذابه ، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي تفسير رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، على أنه يتعذب، فقد يكون ذلك بسبب تقصير منا في حق الله تعالى.





وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: « ما حُكم رؤية الميت بحالة سيئة في المنام، هل هذا يعني أنه يتعذب؟»، أن الكثيرين يتشاءمون عند رؤية المتوفي في حالة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فلا نريد تفسير حالة الميت السيئة بأنه يتعذب، فقد يكون بسبب ما نفعله نحن من تقصير في حق الله تعالى.





وأضاف أنه قد يكون حزينًا، منوهًا بأن أعمالنا تُعرض على موتانا، حتى أنهم -في أثر- يطلبون العفو والمغفرة من الله تعالى لنا.





وتابع: لا يوجد علم في العلوم الشرعية اسمه تفسير الأحلام، كل الذين يفسرون الأحلام يكون عن طريق الاجتهاد والتخمين، مؤكدًا أن الأنبياء فقط هم من كانوا قادرين على تفسير الأحلام ، وكان آخرهم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.





رؤية المتوفي في المنام في حالة جيدة

أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن رؤية المتوفي في المنام في حالة جيدة ومبتسم شيء يستبشر ويفرح بها يعني أن حاله في الأخرة جيد وحسن.





رؤية الميت للملائكة عند خروج الروح

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المتوفى يرى الملائكة بروحه، والذي يتوفى وهو نائم يرى الملائكة والعين الحقيقية التي ترى هي الروح بدليل أن المتوفى الروح خرجت منه لكن عيناه موجودة بجسده ولكنه لا يرى لأن الروح خرجت منه.





وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «هل يرى الميت الملائكة في سكرات الموت؟»، أن النائم وتوفي يعاين الملائكة كما أخبرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.



