AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الجمباز يهنئ منتخب اليد بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

الأحد 26/يناير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
هنأ مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية، واتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر، بتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020، وحصد لقب الكأس الأفريقي.

وأشاد رئيس اتحاد الجمباز بالأداء البطولي والروح الوطنية للاعبين من أجل رفع العلم المصري عاليا في قلب ملعب رادس بتونس.

وحصد المنتخب الوطني لكرة اليد لقب البطولة الإفريقية، بعد أن حقق الفوز على المنتخب التونسي في صالة رادس بنتيجة (27-23)، ليتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب وجماهير الكرة بالتأهل لأولمبياد طوكيو

جارسيا يؤكد جاهزية منتخب مصر لكرة اليد لحصد لقب أمم إفريقيا 2020

منتخب اليد يضع خطة اقتناص لقب كأس الأمم الأفريقية بالمركز الأوليمبي

بعد مكالمة نصر لـ أريمو.. الاتحاد الأفريقي لليد ينهى أزمة إقامة الفراعنة فى تونس

منتخب اليد في مهمة إفريقية أمام تونس للوصول للأولمبياد.. رسالة وزير الرياضة للاعبين .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

مصر تتأهل لـ أولمبياد طوكيو.. محمود البزاوي يهنئ منتخب اليد بعد تتويجه ببطولة أفريقيا

ترشيحاتنا

أول تعليق من صلاح محسن بعد رحيله عن الأهلي

اسباب احتباس البول .. احذر تناول هذه الأدوية

المقاولون يهدد صدارة الأهلي بعد الفوز على طنطا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

ردا على صفقة القرن.. الرئيس الفلسطيني يتخذ قرارا خطيرا ويهدد بحل السلطة

وانقلب السحر.. أحمد منصور مذيع الجزيرة يصف تنظيم الإخوان بـ الوهم.. فيديو

منتخب مصر يفوز ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد ويتأهل لأولمبياد طوكيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن