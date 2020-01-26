اتحاد الجمباز يهنئ منتخب اليد بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

هنأ مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية، واتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر، بتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020، وحصد لقب الكأس الأفريقي.



