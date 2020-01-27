كريم فهمي يعلق على فيلم لص بغداد.. شاهد ماذا قال؟





ونشر كريم فهمي البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلا: "لص بغداد عجبني فيلم معمول فيه مجهود رهيب مبروك لصناع العمل ولكل الابطال".





ولقيت التدوينة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "فعلا فيلم رائع" و "تحفة وتصرير فظيع" و " فيلم جميل جدا" و " محمد امام اداءه عالي".





يذكر أن فيلم "لص بغداد" عرض مؤخرًا في السينمات، وقد حقق نجاح كبير في أول أيام عرضه، ونافس بقوة الأفلام المتواجدة في دور عرض السينما.





"لص بغداد" بطولة كل من محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، وفتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

علق الفنان كريم فهمي على فيلم لص بغداد بعد عرضة بدور العرض السينمائي، وتحقيق نجاحات عالية في أول أيامه عرضة.