AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم فهمي يعلق على فيلم لص بغداد.. شاهد ماذا قال؟

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:31 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
Advertisements
مصطفى كرم
علق الفنان كريم فهمي على فيلم لص بغداد بعد عرضة بدور العرض السينمائي، وتحقيق نجاحات عالية في أول أيامه عرضة.

ونشر كريم فهمي البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلا: "لص بغداد عجبني فيلم معمول فيه مجهود رهيب مبروك لصناع العمل ولكل الابطال".

ولقيت التدوينة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "فعلا فيلم رائع" و "تحفة وتصرير فظيع" و " فيلم جميل جدا" و " محمد امام اداءه عالي".

يذكر أن فيلم "لص بغداد" عرض مؤخرًا في السينمات، وقد حقق نجاح كبير في أول أيام  عرضه، ونافس بقوة الأفلام المتواجدة في دور عرض السينما.

"لص بغداد" بطولة كل من محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، وفتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد إمام يكشف عن شخصية فتحي عبد الوهاب في لص بغداد

بـ لوك غريب.. أمينة خليل تتصدر بوستر منفرد لـ فيلم لص بغداد

بجميع السينمات في يناير| محمد إمام ينشر البوستر الرسمي لـ فيلم لص بغداد

طرح البرومو الرسمي لفيلم لص بغداد

أحمد السقا يوجه رسالة لصناع فيلم لص بغداد

محمد عبد الرحمن يشارك عدة صور له مع نجوم الفن من عرض فيلم لص بغداد.. شاهد

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يتلقى التهنئة بإنجاز اليد من نظيرته التونسية

بسبب البرد القارس.. سعودي يقدم عرضا مغرِيا لموظفيه.. صورة

تفاصيل جديدة في وفاة كوبي براينت بـ حادث تحطم الطائرة

كنت أتمنى أن تشتري كتابا.. رئيس معرض القاهرة الدولي يعلق على زيارة سما المصري للمعرض.. فيديو

شعبة المستوردين: حجم التعاملات التجارية بين مصر والصين يتجاوز 15 مليار دولار.. فيديو

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل