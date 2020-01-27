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رياضة

مواجهات شرسه في القسم الثاني بالقاهرة

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
تقام اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة حيث يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا المتصدر منافسه النصر القاهري.

وتقام مباريات الجولة الثالثة عشر في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ومن المقرر ان تذاع مباراة الداخلية امام بتروجيت علي قناة نايل سبورت.

وجاءت باقي المواجهات كالتالي : سيراميكا كليوباترا - النصر 
الزرقا - جمهورية شبين 
القناة - المريخ 
الترسانة - النجوم 
كوكاكولا - منتخب السويس 

وجاء جدول الترتيب كالتالي
١- سيراميكا كليوباترا : ٢٨ نقطة
٢- الداخلية ٢٠ نقطة
٣- القناة ١٩ نقطة
٤- بتروجيت ١٨ نقطة
٥- النجوم ١٧ نقطة
٦ - السويس ١٧ نقطة
٧- كوكاكولا ١٧ نقطة
٨- النصر ١٥ نقطة
٩-شبين ١٤
١٠ - الترسانة ١٢
١١- المريخ ٧
١٢ -الزرقا ٥
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