خدمات طبية مجانية تقدمها مستشفى سعاد كفافى الجامعي للمرضى غير القادرين

مع بداية العام الجديد انتهت إدارة مستشفى سعاد كفافى الجامعي، التابع لكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من إعداد برنامج متكامل للخدمات الطبية.









ويتضمن هذا البرنامج تقديم العديد من الأنشطة الإنسانية وتتضمن مجموعة من القوافل الطبية المجانية لغير القادرين ما يعكس بوضوح حرص المستشفى على تقديم خدماتها لتخفيف آلام المواطنين في ربوع مصر، وذلك تحت رعاية وإشراف خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى إطار الالتزام بمبادئ المسئولية المجتمعية لمستشفى سعاد كفافى الجامعى.





وصرح الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافي الجامعي بأن الأنشطة الخيرية لم تكن مجرد مشاركات فردية فى مبادرات عامة وإنما هى بالفعل مبادرات خاصة بالمستشفى وتتم بشكل احترافى ووفق أعلى معايير الجودة، من حيث الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ورعايتهم وعلى وجه الخصوص فى المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأيضًا فى المحافظات الحدودية التى تفتقد للرعاية الصحية.









وأشار الدكتور محمد صفوت إلى أن القوافل الطبية تؤكد الدور الريادي للمستشفى في إثراء المنظومة الصحية من خلال قوافلها التي تحقق هذا النهج بكل الفاعلية والاحترافية، استكمالا لدورها في هذا المضمار، وقد تمثل ذلك فى "قافلة مستشفى سعاد كفافي الميداني المتنقل" التى قامت مؤخرًا بعلاج المرضى غير القادرين فى بعض القرى الأكثر احتياجًا استكمالًا للنشاط الانسانى الذى بدأته التربوية الرائدة الراحلة سعاد كفافى التى كانت تضع نصب عينيها بشكل دائم الاسهام بشكل حقيقى فى خدمة المجتمع والالتزام باعتبارات المسئولية المجتمعية.





جدير بالذكر أن آخر القوافل التى تم تنظيمها هى القافلة الطبية الـ25 والتى قدمت خدماتها الطبية المتنوعة فى مدينة رأس سدر بسيناء، واستمرت على مدى 3 أيام وشاركت فيها جميع التخصصات الطبية بالمستشفى، حيث قامت بتوفير جميع الفحوصات الطبية لما يزيد عن 8 آلاف مواطن من المرضى غير القادرين إلى جانب تقديم العلاج مجانًا لهم فى علاج أمراض العيون وجراحات العظام وامراض الأطفال والأمراض الجلدية وأمراض الباطنة، كما ضمت القافلة أيضًا القيام بعمل الأشعة العادية والموجات الصوتية وأشعة الموجات الصوتية على القلب علاوة على جميع خدمات علاج الأسنان والتي تحتاج إلى أماكن مجهزة تجهيزا خاصا قامت المستشفى بتوفيره إلى جانب إجراء التحاليل الطبية بأنواعها المختلفة والقيام بصرف جميع الأدوية مجانًا للمرضى بينما الحالات التى وجد أطباء القافلة أنها فى حاجة الى فحوصات أكثر وإلى علاج بشكل أكثر دقة، فقد قامت القافلة بتحويلها إلى مقر مستشفى سعاد كفافى الجامعى بمدينة 6 أكتوبر لاستكمال إجراء هذه الفحوصات عن طريق الأجهزة الحديثة والمتطورة المزودة بها المستشفى فى جميع التخصصات، وذلك بتوجيه مباشر من السيد خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء الذى لم يبخل بتقديم الدعم الكامل لهذه القوافل ومتابعتها بشكل دائم بداية من مراحل الاعداد لها وأثناء تجوالها فى المحافظات والمناطق الحدودية وحتى تعود إلى الجامعة مرة أخرى، وذلك إيمانًا منه بالدور الانسانى للجامعة وللمستشفى من أجل خدمة المجتمع بما يليق باسم ومكانة الجامعة ودورها التعليمى والتنموى.



