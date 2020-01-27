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مرأة

طريقة تحضير مقززة.. شوربة الخفافيش السبب في مرض كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة صينية تتناول وجبة خفاش في مطعم فخم على الرغم من المخاوف من أن فيروس كورونا الجديد قد يكون انتشر بواسطة حساء مصنوع من هذه الثدييات.


وتظهر لقطات مزعجة المرأة وهي تحمل الخفاش بالعيدان وتحاول قضم جناحيه، ليتدخل شريكها في الطاولة ويخبرها بأنها يجب أن تزيل الجلد وتسحب اللحم من العظام، بحسب صحيفة "مترو البريطانية ".

ويعتبر حساء الخفافيش الطعام الاشهى في الصين وطبقا شعبيا في ووهان، حيث نشأ الفيروس التاجي.

وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة العلوم الصينية أن فيروس كورونا الجديد شارك بالفعل سلالة من الفيروس الموجود في الخفافيش فقط، في حين يعتقد أن الوبائيات المميتة السابقة لـ"السارس" و"إيبولا" قد نشأت في الثدييات الطائرة، بحسب صحيفة "ذي صن".

واعتقد العلماء في البداية أن الفيروس الجديد غير قادر على التسبب بوباء قاتل، لأن جيناته كانت مختلفة، ولديه تقارب قوي الارتباط مع بروتين بشري يسمى ACE2، ولكن يبدو أن هذا الاعتقاد لم يكن في محله، ولذلك سارع الخبراء في العمل لإنتاج لقاح جديد، قد يستغرق إنجازه سنة على الأقل.

ورغم أنه المضيف الطبيعي للفيروس هي الخفافيش، إلا أن هناك وسيطا غير معروف حتى الآن هو من تسبب بنقله للبشر.

وقال الباحثون إن هذا البروتين المرتبط بالفيروس يشبه إلى حد كبير مرض السارس، الذي أدى إلى مقتل حوالي 800 شخص وإصابة 8000 آخرين في جميع أنحاء العالم في الفترة الممتدة بين 2002 و2003.

وظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في الصين منذ أسبوعين، وأودى بحياة 41 شخصا على الأقل فيما أصيب نحو 1287 آخرين في الصين فقط.

طريقة تناول شوربة الخفافيش في الصين

تحضر شوربة الخفافيش في الصين مع الخضروات المختلفة وتقدم هذه الشوربة في الصين فى طبق يقع فيه الخفاش المسلوق فيها ويتم تناوله بالاداة الصنية وهي الخشبيتن او العيدان ، ولا تتخلي المطاعم عن رأس الخفاش او اجنحته كما هو موضح بالصور التي تم تداولها بشكل كبير علي السوشيال ميديا.




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