أسهم أوروبا تتراجع مع تنامي مخاوف انتشار فيروس كورونا

انخفضت الأسهم الأوروبية في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف من احتمال وقوع أضرار اقتصادية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا بما تسبب في الإحجام عن الأصول مرتفعة المخاطر.





وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5 بالمئة بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة.





وانخفضت أسهم شركات التعدين بنسبة 3.1 بالمئة بسبب انكشافها على الصين وكان ذلك التراجع هو الأكبر بين كل القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا التي انخفضت خلال التداولات.

وسجل المؤشر كاك الفرنسي أداء دون سائر بورصات المنطقة مع انخفاِض أسهم شركات السلع الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش وهيرمس وكيرنج مالكة جوتشي، التي تعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني، بنسب تراوحت بين اثنين وثلاثة بالمئة.