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أخبار العالم

الهند توجه صفعة لـ قطر..اعرف السبب

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:06 ص
إمدادات قطر من الغاز
إمدادات قطر من الغاز المسال للهند
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رويترز
قال وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، اليوم الاثنين، إن بلاده بحاجة لإعادة النظر في آلية تسعير عقود إمدادات الغاز المسال طويلة الأجل الحالية مع قطر.

وجاء تصريح الوزير الهندي خلال اجتماع ضم مسؤولين في شركات الطاقة بنيودلهي. 

وتستورد الهند 8.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا بموجب صفقة إمدادات طويلة الأجل مع قطر.

وتراجعت الأسعار الفورية، أو أسعار السوق الحالية، للغاز المسال في يناير لأدنى مستوياتها في عدة سنوات، ما يبرز الخسائر التي تتحملها الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال المرتبطة بعقود طويلة الأجل مع الموردين.
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