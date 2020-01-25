صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه

في فضيحة مدوية تداولها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع ظهرت زجاجة من "الويسكي" في ظهر أمير قطر السابق «حمد بن خليفة» في صورة عفوية نشرها دون أن يلاحظ.





تداول نشطاء صورة التقطت مؤخرًا لـ أمير قطر السابق برفقة وزير خارجيته السابق «حمد بن جاسم» أثناء تحضيرهما للطعام، لكن ظهرت في خلفية الصورة زجاجة ويسكي.

أثارت الصورة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وكشف مغردون عن نوع واسم الزجاجة، وتبين أنها نوع شهير جدًا على مستوى العالم.

حيث غرد حساب على تويتر باسم «أرمينيا بالعربية» موضحًا اسم، نوع، تاريخ وبلد المنشأ للزجاجة، بالإضافة إلى سعرها المرتفع.