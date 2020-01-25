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منوعات

صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه

السبت 25/يناير/2020 - 04:25 ص
أمير قطر بزجاجة ويسكي
أمير قطر بزجاجة ويسكي إلى جانبه
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عزة عاطف

في فضيحة مدوية تداولها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع ظهرت زجاجة من "الويسكي" في ظهر أمير قطر السابق «حمد بن خليفة» في صورة عفوية نشرها دون أن يلاحظ.


تداول نشطاء صورة التقطت مؤخرًا لـ أمير قطر السابق برفقة وزير خارجيته السابق «حمد بن جاسم» أثناء تحضيرهما للطعام، لكن ظهرت في خلفية الصورة زجاجة ويسكي.

أثارت الصورة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وكشف مغردون عن نوع واسم الزجاجة، وتبين أنها نوع شهير جدًا على مستوى العالم.

حيث غرد حساب على تويتر باسم «أرمينيا بالعربية» موضحًا اسم، نوع، تاريخ وبلد المنشأ للزجاجة، بالإضافة إلى سعرها المرتفع.

كتب الحساب مرفقًا صورة الزجاجة: "يبدو أنه مشروب اريغاك وهو مشروب النبلاء بدأت صناعته في 1887 وتختلف درجاته حيث يصل سعر 5 نجوم إلى 144 دولار يسعدنا توفر خمور أرمينيا العريقة في العالم".

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