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محافظات

محافظ أسيوط يتابع تنقية مياه الشرب بمحطة نزلة عبد اللاه

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة والتي تغطي مدينة أسيوط بالكامل للوقوف على سير العمل بها

كما زار المحافظ مركز السلامة والصحة المهنية بالمحطة بعد أن تم  تجهيزه  لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الأماكن المغلقة والمحصورة وأيضًا كيفية التعامل مع حدوث أي تسريب لغاز الكلور المستخدم في عمليات تنقية مياه الشرب والمجهز أيضًا لتعبئة وصيانة أجهزة إطفاء الحريق وكذلك تعبئة اسطوانات التنفس الخاصة بالعاملين في مجال الغطس والعاملين في منظومات الكلور بالشركة والذي تم افتتاحه بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشـركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والسيدة  Sherry Carlin، مدير إدارة برامج دعم الاقتصاد في الآونة القريبة الماضية.


وشاهد المحافظ بيان عملي لمواجهة تسريب غاز الكلور وكيفية التعامل معه بسرعة وكفاءة.


كما تفقد المحافظ ومرافقوه المعمل المركزي بالمحطة والذي تم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكترولوجية الخاصة بالمياه ومراقبة جميع عينات المياه  ضمانًا لضبط الجودة المعملية كما قام بمشاهدة مراحل اخذ عينة مياه وتحليلها معمليًا واستمع إلى شرح لنتيجة فحص العينة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية كما شاهد مراحل دورة المياه داخل المحطة من المآخذ وحتى دفعها بالشبكات. 


ووجه محافظ أسيوط الشكر للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بالشركة مشيدًا بأداء العاملين مشددًا على ضرورة تكثيف جهود غسيل الشبكات بجميع القرى والمراكز وأخذ العينات بصفة مستمرة بجميع المحطات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات ونشر ثقافة التعامل مع منظومة الكلور بجميع المحطات كما شدد على رفع مؤشرات الأداء إلى أعلى درجة ممكنة نحو الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أرجاء المحافظة.
محافظ أسيوط يتابع تنقية مياه الشرب بمحطة نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتابع تنقية مياه الشرب بمحطة نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتابع تنقية مياه الشرب بمحطة نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتابع تنقية مياه الشرب بمحطة نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتابع تنقية مياه الشرب بمحطة نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتابع تنقية مياه الشرب بمحطة نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتابع تنقية مياه الشرب بمحطة نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتابع تنقية مياه الشرب بمحطة نزلة عبد اللاه
محافظ أسيوط يتابع تنقية مياه الشرب بمحطة نزلة عبد اللاه
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