شيخ الأزهر: التاريخ يثبت أن الإسلام دين متجدد وقادر على تحقيق مصالح الناس..فيديو

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مؤتمر الأزهر العالمى لتجديد الفكر الإسلامى هو الأول من نوعه، لافتًا إلى أن تجديد الخطاب الدينى واسع الأرجاء ومترامى الاطراف وبات فى الآونة الأخيرة مفهوما غامضًا وملتبسًا لكثرة تناوله فى الصحف.





وأضاف الدكتور أحمد الطيب، خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمى لتجديد الفكر الإسلامى، أن أول ما تنبغى الإشارة إليه هو بيان أن العلاقة بين التجديد وبقاء الإسلام دينًا حيًا علاقة وجهين لعملة واحدة ولا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا ريتما تفسد العملة بوجهيها.





وتابع أن التاريخ يثبت أن الإسلام دين متجدد وقادر على تحقيق مصالح الناس واالتعامل مع مختلف معتقداتهم وسلوكهم، وأنه مع الركود والتعصب بقى مجرد تاريخ يعرض فى المتاحف.





وأوضح أن المصير البائس للإسلام لا يزال يشكل أملًا لذيذًا للمتربصين فى الغرب والشرق بالإسلام، وهؤلاء من ينتمى لهذا الدين باسمه ومولده، مؤكدًا أن قانون التجديد هو قانون قرءانيًا خالص توقف عليه كبار العلماء واكتشفوا ضروروته.





وأردف أن حال المسلمين بدون التجدد لا مفر منه من التدخل السريع، واستند علماء الازهر إلى آيات من القرآن الكريم تشير تلميحًا أو تصريحًا إلى قانون التجدد، مستشهدًا بالآية القرآنية " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".