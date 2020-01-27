البنك المركزي: تراجع واردات مصر إلى 9ر15 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

أعلن البنك المركزي تراجع واردات مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2019- 2020) بقيمة 693 مليون دولار بنسبة 1ر4% لتسجل 9ر15 مليار دولار مقارنة بنحو 5ر16 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام المالي السابق.





وذكر البنك - في بيان اليوم /الاثنين/ وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها تراجعت 9ر10% لتسجل 157ر3 مليار دولار مقابل 546ر3 مليار دولار، كما تراجعت واردات مصر من المواد الخام إلى 413ر1 مليار دولار مقابل 5ر1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.





وأوضح أن صادرات مصر من السلع الوسيطة شهدت تراجعًا بنسبة 7ر13% لتسجل 749ر4 مليار دولار مقابل 507ر5 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة واردت السلع الاستثمارية بنحو 21% لتسجل 184ر2 مليار دولار مقابل 804ر1 مليار دولار.





وأضاف أن واردات السلع المعمرة سجلت زيادة بنسبة 5% لتسجل نحو مليار دولار مقابل 951 مليون دولار، كما زادت واردات السلع غير المعمرة لتسجل 899ر2 مليار دولار مقابل 678ر2 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام المالي السابق بارتفاع نسبته 2ر8%، كما سجلت الواردات غير الموزعة ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ 499 مليون دولار مقابل 435 مليون دولار.





وحول أهم الدول المصدرة لمصر، أشار البنك إلى أن الاتحاد الأوروبي احتل المرتبة الأولى خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 668ر4 مليار دولار، تلاها الدول الآسيوية (غير العربية) بنحو 484ر3 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة الدول العربية بنحو 258ر3 مليار دولار.



